Kto mnie zna dłużej, wie, że na koniec rozdaje prezenty. Tym razem mam przygotowane dwa…

Z licznych przyczyn, kodowania polskich znaków, sposobu sortowania, katalogów w katalogach, literówek, gapiostwa i innych, kilka fajnych tytułów nie trafiło na główną listę. Pozatym, jak można przy takiej ilości filmów ograniczyć się tylko do tysiąca?

Nie pytam czy brakuje waszych ulubionych filmów, [choć chętnie się dowiem] bo część gdzieś sami wymieniliście po drodze pisząc “nie widzę na liście…”, więc doszedłem do wniosku, że zrobię prezencik jako _mały suplement wakacyjny_. Żeby to nadal ładnie wyglądało numerycznie to dodałem więcej tytułów na podobnym poziomie, do liczby 111. Do końca sierpnia zamierzam je zapostować, no chyba, że nie chcecie, to nie wykopiecie i wtedy skończyłem już dziś :(

Przy tytułach, które ktoś wołał, napiszę jaki mecenas sponsoruje sztukę. Tak chciałbym docenić Wasze wsparcie na tym tagu i jeszcze raz dziękuję za komentowanie, wstawianie ciekawostek, muzyki, memów… I nie przestawajcie. Ja wiem, że ideą wykopu jest “dziś” i nie warto komentować postu sprzed trzech dni, ale na tą listę zaglądają ludzie cały czas, więc napiszcie jak Wam się podobał film, bo ktoś przejrzy listę, przeczyta i może skomentuje… kiedyś.

Zatem ostatecznie lista będzie zawierać **1111 filmów**.

Sam mam już od Was feedback, że to przydatna robota (jeśli nie dla wszystkich to przynajmniej dla niektórych) i może nie tylko z odszyfrowania “kodu Alinoe” mnie Wykop zapamięta :) Ale wystarczy mi, że ludzie będa oglądać dobre filmy a nie tracić życia na badziew...

Jeśli na koniec mogę coś dodać to na boga nie oglądajcie tych filmów na przyspieszeniu i z dubbingiem (poza nielicznymi wyjątkami). Głosy aktorów i każde najmniejsze gesty są w tych filmach tym co je wyróżnia ponad całe morze innych… Zasługują na to. Chłońcie te filmy, tak jak reżyser chciał je zaprezentować to wtedy nie ominie Was katharsis ani inne uczucia do których wywołania te obrazy zostały stworzone.

INDEX

**Jak szukać filmów**: wszystkie tytuły łatwo tu odnaleźć, niestety trzeba rozwinąć literki, najlepiej od Z w górę, potem ctrl+f i wpisujemy tytuł. Dodajcie sobie do ulubionych zakładek i jak ktoś znajomy pyta co polecacie do obejrzenia, wiecie co robić :) Albo: wpisz w google #1000filmow enter i link na wykop.