Tamę rozwalił ten co zyskal na jej rozwaleniu. Cała reszta to propaganda.



W ten sam sposób mogę wykluczyć udział Ukrainy (US ostatnio przekazały, że to oni) w rozwaleniu rur na Bałtyku. Ukraina nie graniczy z Bałtykiem. Z Bałtykiem graniczą Niemcy. Wiec to Niemcy.



Liczenie, ze amerykanie są tu obiektywni i nie sieją propagandy to już w ogóle beka.