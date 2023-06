Reżim Putina zabija, reżim Łukaszenki zabija, reżim Kaczyńskiego zabija (kobiety na porodówkach, uchodźcy na granicy) Czym więc różnicie się od tych, którzy wspierają Putina i Łukaszankę w ich tubach propagandowych?

Pokaż całość

Wpis Turnaua powstał bezpośrednio po wpisie Damiana Maliszewskiego, którego wpis Turnau podał dalej i zgodził się z nim w 100%. Co do wpisu Turnaua nie będę się sprzeczał, bo niczego nieprawdziwego nie napisał. Natomiast we wpisie którym się inspirował możemy przeczytać:No