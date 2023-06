Bo chodzi o to żeby dalej przy korycie były te same gęby, które zatruwają nam życie od tylu lat. Dlatego wszystkie partie opozycyjne wróżą koalicję z PiSem a tak naprawdę to oni będą w tej koalicji. Kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą i tak jak 5 Mentzena byla wałkowana, tak teraz jest wałkowana pewna koalicja z PiSem. Ja juz wole Konfederacje jako pisowski bezpiecznik niż rządy calej opozycji i zrobienie z Pokaż całość