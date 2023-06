Uwaga pilne! Rosjanie są tak głupi, że strzelają do siebie bo nie potrafią rozpoznać wroga, detonują bomby przez przypadek u siebie i ogólnie jak w kapitanie bomba sami się zabijają "tempe #!$%@?". Szkoda tylko, że to nie prawda a wojna trwa już 1,5roku NATO vs Rosja bo z Ukrainą by sobie Ruscy poradzili w 3dni