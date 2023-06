Kilka uwag do tego filmu, trochę pomieszane tam są fakty:



po pierwsze to trzeba rozdzielić użytkowników detalicznych od firm które stawiają farmy.

dla farm juz nie jest różowo bo muszą mieć możliwość przyłączenia do sieci, czyli np. slot w GPZ który mało nie kosztuje o ile jest dostępny.

dodatkowo dla firm maja wejść/wchodzą przepisy o warunkach miejscowych i bez przewidzianej farmy w planie zagospodarowania, nie dostana pozwolenia



Co innego detaliczni. Tych mamy Pokaż całość