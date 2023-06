spędziłem tam moje najpiękniejsze wakacje ever. Widoki, szczególnie z góry są nieziemskie. Jak na Sycylię to bardzo bezpieczna miejscówka.

Nad Taorminą jest malutka wioska Castelmola. Jeśli już się jest w Taorminie to koniecznie trzeba wjechać i tam. Przejazd autobusem też robi wrażenie. Nie raz musieliśmy się zatrzymywać na zakręcie, cofać i poprawiać, żeby autobus się zmieścił, a za murkiem urwisko (hehe) kilkadziesiat metrów w dół.

O kuchni nic nie powiem, bo wszystko Pokaż całość