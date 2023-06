To już kilka zeznań osób wysokopostawionych z USA, które dotyczą podobnych przypadków maszyn/konstruktów pozaziemskich, czesto zeznania maja duzo wspolnych cech (statki wykorzystuja technologie pozaziemskie i inzynierzy nie sa w stanie tego ogarnac co to jest). Coś musi być na rzeczy.

Zastanawiając się dłużej można dojść do wniosku, że mogą to być konstrukty zwiadowcze np. drony lub inne tanie w produkcji (dla innej cywilizacji) maszyny, ktore maja za zadanie tylko dotrzec do nas Pokaż całość