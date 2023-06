Tak trochę tym razem podcast z pogranicza teorii spiskowej, że Rosyjskie władze celowo chciały zmniejszyć populacje by mniej było emerytów, biedaków i innych takich i by zostali tylko oligarchowie i ich pracownicy a po prostu to efekt korupcji i tego, że państwo ma w dupie obywateli. Cała reszta kwestii w punkt: młodzi wyjeżdżają z tego wygwizdowa czy to z powodu ubóstwa czy polityki, naukowcy nic nie wymyślają bo tak jak w czasach Pokaż całość