Ale takiego strzału w kolano jak ta ustawa od PiSu do od dawna nie było. Opozycja zjednoczona, Unia i USA wkur*ione na maksa, podziały wewnątrz obozu władzy i podziały wśród prawicowych publicystów. No i ten niesmak z powodu dyktatorskich zapędów. Jakby mieli chociaż odrobinę rozumu i godności człowieka, to by się z tego wycofali jeszcze w tym tygodniu, choćby dla swojego własnego dobra...