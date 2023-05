216) § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Pokaż całość

Przepis napisany tak, że albo podważa konstytucyjne prawo do własnej opinii, albo częściowo ten przepis nie ma zastosowania.Gdyby OP podszedłby do Dudy i powiedział mu publicznie, czy też z tłumu wołałby "Jesteś debilem" to byłoby znieważenie.Napisanie