Kuźwa, co za kabaret hipokryzji z prawie każdej strony. Znów chcą bronić demokracji i konstytucji, a nie tak dawno, razem głosowali, ręka w rękę za największym łajdactwem w historii nowożytnej. Jawne łamanie konstytucji i praw człowieka, zamach na wolność, demokrację i wszelkie standardy cywilizacyjne... przymus do poddania się badaniom medycznym, stygmatyzacja niezaszczepionych. Doprowadzenie społeczeństwa do gigantycznego zubożenia, a wręcz ludobójstwa, poprzez zamknięcia dostępu do opieki medycznej.



