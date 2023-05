"Lex Tusk" swoją drogą, ale wejście koniunkturę "czerwonego bażanta", zapoczątkowaną w połowie maja również ma na to wpływ. Osobiście po analizach wychodzi mi, że nie ma co panikować i trzeba czekać na wejście z początkiem drugiego półrocza "zielonego jelenia", będzie mocne odbicie na WIG20. Lepiej wejść trochę wcześniej do pociągu, niż się na niego spóźnić, więc jak ktoś ma wolne aktywa to może śmiało ładować.