Jest i ono. Znalezisko dla wypokowych szurów którzy dnia bez wspomnienia o "plandemii", "niegroźnym kaszelku", "wymyślonej chorobie", "spisku możnych świata" nie są w stanie przeżyć.Wszyscy normalni ludzie przeszli ze sprawą do porządku dziennego. Szuria będzie się sprawą podniecać i onanizować do jakiś półgłówków bez cienia inteligencji aż do końca świata.Ssssssspizzeeeeeeeggggggggg!szur szur