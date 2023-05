Pamiętasz ceny z 2015 r.? Tak zmieniły się ceny za rządów PiS

co by nie mówić dobre o rządzie, jedno można powiedzieć że dobrze to nas wyru ch ali. Wały covidowe, willowe, nepotyzm paliwko, gaz, węgiel, prąd i jedzenie. Żaden rząd przed tym co się mu 2 kadencja kończy tak polaków nie wykiwał i ma nadal tylu wielbicieli. Świadczy to jedynie że naród jest głupi jak but, więc minister edukacji też robi dobrze swoją robotę, wychowuje kolejne pokolenie głupich butów popierające taką politykę jaką Pokaż całość