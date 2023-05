Efekt placebo jest naprawdę potężny i powoduje że takie produkty "działają", a przynajmniej tak twierdzą ich użytkownicy.

Zapewne niejednego "ciągle gryzły komary", podłączył i teraz ma spokój, no może "od czasu do czasu" coś wleci.



Takich produktów jest cała masa.

Jakieś lampki leczące stawy, oszczędzacze paliwa (czy to tabletki, czy podobne urządzenie zbudowane z diody wtykane do gniazda zapalniczki), cała homeopatia (również w weterynarii!), większość suplementów itp. itd.

O "audiovoodoo" nie wspominając Pokaż całość