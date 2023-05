tak mi się wydawało, że skądś znam to nazwisko. w warszafce mu nie pykło, w polityce mu nie pykło, to zajął się działalnością prospołeczną. no cóż każdy robi to co lubi. jedni przyklejają się do asfaltu a inni walczą z alkoholem. greenpeace walczy ze wszystkim, żeby zdobyć sponsorów szantażem proekologicznym. śpiewak poszedł tym kursem? czy chodzi o to, żeby było o nim głośno przed wyborami?