Politycy PO przynajmniej potrafią obsłużyć przyciski do głosowania.

Sławek i jego ekipa podwyższonego ryzyka to pewnie w głosowaniu nad ustawą obniżającą i upraszczającą podatki to zagłosują na 'NIE' bo im się guziki pomylą,

W sumie to są trzy, a typowy konfiarz to co najwyżej do dwóch potrafi policzyć więc...( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )