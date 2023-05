No i co im zrobicie? Płaczcie na wykopie, PiS i tak wygra, znowu 10 milionów Polaków nie pójdzie na wybory, bo to niedziela, trzeba odpocząć bo jutro do pracy, albo będzie ładna pogoda więc lepiej pójść do parku, a potem? Ogłoszenie wyników i ci sami ludzie, którzy nie poszli na wybory będą mówić, że to kraj nie do życia, bo PiS znowu wygrał XDD