Tak dla zobrazowania czym to jest:

To taki modularny system który pozwala przesyłać dane między wszystkimi radarami, samolotowi, wyrzutniami, naszymi i sojuszniczymi. W cholerę skomplikowana infrastruktura bez odpowiedników na świecie. Radar może wykryć np. pocisk balistyczny i przekazać koordynaty zestrzelenia do dowolnej wyrzutni pocisków, tam gdzie będzie łatwiej albo taniej go zestrzelić. Może przekazać dane o obcych samolotach z koordynatami do zestrzelenia do F-16. F-35. Ogólnie coś jak ogromny system operacyjny pozwalający Pokaż całość