Niestety. Lewacki mer Londynu, ten Londyn #!$%@?ł.

A to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo.

Ja wiem, że mirki nie pamiętają, jednak najlepszymi byli Johnson i Livingstone.

Za czasów Khana, przestępczość przebija miesięczne statystyki z miesiąca na miesiąc.

Koleś nawet, jedne z największych ulic w mieście, zamienia na autostrady rowerowe.

Jestem fanem rowerów, jednak to, co on #!$%@?, to wyższa forma #!$%@?.