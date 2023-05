Wg. filmików tego odklejeńca, życie w UK to piekło pełne absurdów...



I ma k*rwa rację.



Jak można każdemu kolorowemu, który bez papierów podpłynie na pontonie do wyspy dawać darmowy hotel i żarcie, jednocześnie mając problem chociażby z niedofinansowaną służbą zdrowia xD



UK to j*bany eksperyment pt. "jak mocno można zgnoić społeczeństwo zanim zacznie w jakikolwiek sposób reagować".