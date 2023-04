Dopóki byłem biedakiem to tez tak myślałem jak oni, że nie potrzebuje samochodu. Ale gdy teraz mnie stać to powiem wam ze nie chce mi się już jeździć autobusami w tym smrodzie, syfie i bakteriach dodatkowo stać na przystanku w zimie. Ponadto czasami trzeba gdzieś pojechać gdzie nie ma komunikacji albo w niestandardowej porze, i co wtedy? Samochód to jednak wygoda i jedyne minusy to to ze wychodzi drożej i czasami ciężko Pokaż całość