Nie pomógł nawet szlaban pszczelarza, który w ten sposób sprzeciwia się zabudowie Polany Stumorgowej na Mogielicy. Nieoficjalnie mówi się, że w sprawie są polityczne naciski, by pozwolić na komercjalizację najpiękniejszej polany w Beskidzie Wyspowym. Co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie.