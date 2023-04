Zawsze mnie to zastanawia: Czemu tylu ludzi, którzy słusznie przeciwstawiają się coraz to większej kontroli władzy nad jednostką, tak jak pan Piecha podczas koronawirusa, jednocześnie nie ma nic przeciwko religii (oczywiście tej "jedynej prawdziwej"), a najczęściej sami są religijni? Przecież religie powstały właśnie po to, by kontrolować masy w czasach, kiedy nie można było tego robić za pomocą mediów, bo jeszcze nie istniały. Dramat.