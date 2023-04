Panią proszę o zgłoszenie się do jakiejś fundacji, której pracownicy i wolontariusze zapoznają się z jej sytuacją i stworzą zbiórkę. Zbiórki przez fundacje nie są opodatkowane a te nie pobierają prowizji od wpłacanych kwot. Pomagam pobiera drakońskie prowizje z tego co wiem.

Proponuję SiePomaga, bo ma największy zasięg.

Życzę powrotu do zdrowia i czekam na link do zweryfikowanej zbiórki.