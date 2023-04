Tia. To wcale nie jest wina Polskich kombinatorów związanych z PIS którzy sprowadzili zboże paszowe jako pełnoprawne, w dodatku pod pretekstem że będzie ono eksportowane dalej za granicę, po czym sprzedają na miejscu. To wina Ukraińców co po prostu chcą , jak każdy, sprzedawać swoje produkty, i nie mają absolutnie nic wspólnego ze sprzedarzą tego w Polsce bo tym się POLSCY biznesmeni zajmują. No kretynizm jakiś. Ale ciemne polaczki to łyknęły. Bo Pokaż całość