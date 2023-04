Putin jest winny temu, ze to zboze znalazlo sie w Polsce, bo inaczej poplyneloby do Afryki.

Ale to PiS spowodowal, wizją szybkiego lewego zarobku i wydymania Polakow, ze to zboze z Polski nie trafilo do Afryki, tylko do polskich zakladow. A teraz jedzac chleb, sami beda to dziadowstwo wpierdzielac. Takiej logiki to nawet Forrest by sie nie powstydzil.

乁 ( ⫑ ᴥ ⫒ ) ㄏ