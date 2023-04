W powszechnej świadomości Turków obwinia się za zabranie Konstantynopola, ale to w zasadzie nie ich należy obwiniać. Turcy weszli już do podupadłego miasta, gdzie wewnątrz murów już sobie robiono pola uprawne.



Za upadek potężnego starożytnego miasta odpowiedzialni są krzyżowcy- chrześcijanie. Ograbili miasto ze wszystkich skarbów starożytności, stare metalowe posągi przetopili na monety, wywieźli niezliczoną ilość architektury, złoto zabrali, bezcześcili groby cesarskie, rabowali mieszkańców, wyczyścili miasto do cna, pozbawili je całego antycznego rzymskiego Pokaż całość