Mam 65 lat i wiele trudnych doświadczeń za sobą. Mieszkam ponad 30 lat w tym samym bloku na osiedlu. Nie jestem osobą zamożną. Nie wykorzystywałam swojej pozycji, żeby cokolwiek dla siebie załatwić – bla bla bla #!$%@? Hipolicie, jeżeli nie dla siebie to dla innych za co inni byli wdzięczni,i tak dla przypomnienia jedno pani Witek....ustawa anty-TVN i w *uj innych ty obłudna nie powiem co..