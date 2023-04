Unia nie zakaże pomp ciepła w Polsce

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Pokaż całość

Tej głupoty jeszcze nie słyszałem ().Jeżeli ktoś zastanawia sie nad instalacja to powinien juz celować w propanową i rozważyć opłacalność zużycia i koszty prądu a nie martwic sie zakazami.Ci co juz maja, na czynnik r32 - to po1 - jak często muszą nabijać czynnik?2 - po wprowadzeniu zakazu będzie to samo co z klimatyzacjami