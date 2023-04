Izrael. Ataki na cele w Strefie Gazy. Odwet za ostrzał rakietowy

Na miejscu Izraela zaczął bym od zrównania z ziemią meczetu Al-Aksa. Następnie jeśli by to nie pomogło zbombardował bym Mekkę !! Zalewał bym systematycznie świńskim moczem pobliskie meczety . Każdy świeży grób rozkopywał bym i dokładał do niego kawałek świni.