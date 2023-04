Dlatego za jazdę poza wyznaczonymi szlakami powinny być bardzo wysokie kary, mniej więcej jak za wezwanie helikoptera do akcji ratowniczej. Poziom entitlementu niektórych ludzi obecnie jest przerażający, naprawdę wydaje sie im że mogą robić co chcą bo stać ich na sprzęt, mając w dupie, że ktoś potem musi przyjść i ich ratować. To że do czegoś doczepi sięładną angielską nazwę (freeride bodajze) nie sprawia, ze można to robić mając innych gdzieś. Zresztą Pokaż całość