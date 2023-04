Pokaż całość

Historia sie lubi powtarzac. Choc teraz ZSRR jest na zachodzie a elektryfikacja ma znaczenie inne to taki np I Sekretarz KC PZPR towarzysz Gomułka Wuesław był gorącym przeciwnikkem indywidualnej motoryzacji. Mówił ze robotnicy mają autobusami i pociagami jezdzić, w porywach rowerami a nie rozbijać sie prywarnie samochodami.Wspolczesne komuchy to takie same #!$%@? jak wtedy, gdyby dac im pelnke wladzy tak samo wsadzaliby do wiezien za byle co i trzymali