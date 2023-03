Kwik popisowskich i lewackich świń jest głośny, ale to normalne. Jasno widać że nowa partia przeszkadza obydwu. Gdyby tak ko kochało polskę jak to przedstawia, to nie mieli by nic przeciwko by była jakaś trzecia siła która realnie miała by wpływ na głosowania, ale nie.



To tylko potwierdza że układ w magdalence to nie jest teoria spiskowa