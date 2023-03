Jak Polak jedzie pracować za gUwno stawki i z fikołkami do Niemiec i Francji to super, tak działa wolny rynek.

Jak Białorusin do PL- to tak nie można, RZONT POMUSZ



Rozdwojenia jaźni ciąg dalszy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )