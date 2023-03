Czy ktoś zaciera ślady w internecie do 100 słynnych ustaw Mentzena?

By być fair to ktoś zmienił rekord w DNS a nie że coś się z hostingiem stało. Ale myślę, że w tym miejscu warto zadawać pytania. Po co ktoś akurat dzisiaj jak sprawa zaczęła śmierdzieć to grzebał w DNS-ach?

Pytanie numer dwa, skoro mentzen twierdzi, że im hosting wygasł to dalczego strona była nadal dostępna i nadal wisiała tam pojedyncza ustawa 104? Mam rozumieć, że kupili osobny hosting na poprzednie 103 ustawy Pokaż całość