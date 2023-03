Co jakiś czas pada argument, żeby nie mieszać polityki i sportu...

Polityką nie są rakiety spadające na bloki mieszkalne.



Co jakiś czas pada argument, że to wojna putina....

To rosjanie odpalają rakiety spadające na bloki mieszkalne.



Co jakiś czas pada argument, że Ci rosyjscy sportowcy to są bogu ducha winni...

To kuzyn rosyjskiego sportowca odpala rakiety, które spadają na blok mieszkalny, w którym ginie kuzyn ukraińskiego sportowca.



Wszyscy rosjanie powinni zostać wykluczeni, Pokaż całość