Jakieś 10 lat temu miałem kumpla. Wstąpił w szeregi pisu z bratem na jakieś 2 lata przed wygrana pisd. Namawiali mnie mocno abym poszedł z nimi. Gwarantowali wysokie zarobki. Posady, wpływy. Prace i godne życie. Wydawało mi się ze robią sobie ze mnie jaja. Jaki PiS. Jakie posady i stanowiska. Jako ze to było za czasów rządów PO to nie mogłem uwierzyć w to co opowiadają.

Mijają lata a oni pną się