Wolność słowa w sieci zagrożona, jak w czasach ACTA.

No ale to w trosce o nasze dobro i bezpieczeństwo. Pretekst musi być jakiś szlachetny - np. ochrona naszych dzieci, zapobieganie pedofilii i terroryzmowi.

Każdy kto się sprzeciwia tak przemycanej cenzurze - ten potencjalny pedofil, terrorysta, a madki powinny takiego zlinczować, bo przez takich gnojów cierpią dzieciaczki 1!!1!



Bierz go! Bierz antyszczepionkowca, płaskoziemca, ruskiego trolla, szura foliarza, który kwestionuje praworządność i wartości europejskie!