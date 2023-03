Później się dziwicie, że w polityce te same mordy cały czas, jak niektórzy są przyklejeni to partii od lat nastoletnich i następnie całe życie traktują to jak zawód. Niektórzy bardziej sprzedajni to w ciągu swojej kariery przejdą przez wiele opcji politycznych by tylko się koryta trzymać, bo nic innego w życiu nie potrafią, a partia zawsze swoje pacynki wynagrodzi.