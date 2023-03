Gość którzy zarządza miliardami ludzi nie może sobie pozwolić na heheszki więc kwestia dystansu do siebie raczej odpada.



Każdy kto miał kontakt osobisty z ludźmi którzy odnieśli duży sukces i przewodzą innym, dobrze wie jaki autorytet czuć od takich osób.



Z naszego podwórka najlepszy przykład to Andrzej d. Który zrobił z siebie wielokrotnie pośmiewisko i większość po nim ciśnie a szacunkiem darzą go może jedynie emeryci zakochani w partii.