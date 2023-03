FSC największy rak branży drzewnej, jak to działa?



Małe firmy nie maja szans przejścia certyfikacji produkcyjne czy tartaczne, takie są koszta wprowadzenia i utrzymania na całym łańcuchu dostaw od drzewa po drewno.

Za to duże korpo maja problemy z dostępnością na świecie drewna FSC.

Dlatego organ dopuścił mieszanie drewna certyfikowanego z niecertyfikowanym.



I jak to wygląda w praktyce? duża firma kupuje 20% drewna FSC, a reszta drewna 80% jest bez certyfikatu.

I Pokaż całość