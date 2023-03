Jako śmieszka osiedlowego, kiedyś mi kolega uświadomił (przy piwku na ławeczce), nigdy nie żartuj że idzie policja. Bo jak bedzie szła to ci nikt nie uwierzy. Więc, jak przyjdzie prawdziwa pandemia to nie zdziwię się gdy ludzie nauczeni tym, że panika jest sztucznie pompowana zaczną to bagatelizować.