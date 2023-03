Pomijając już co odjaniepawla TVP



Ani Oskarek ani Duklanowski prawie na pewno nie odpowiedzą z Art. 151.



"Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."



Propagowali paszkwil - propagowali, ale znamion tego artykułu (z tego co na ten moment wiadomo) nie zrobili.



Skoro opozycyjni fanatycy życzą śmierci rodzinom czy znajomym tych dwóch pajacy to jestem w Pokaż całość