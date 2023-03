Jakimż trzeba być niedorozwojem umysłowym, by myśleć, że z takiej imprezy nie będzie afery i że dziennikarze nie dokopią się do wszystkich szczegółów? Zrobiłby urodziny w remizie, to nawet jakby, tradycyjnie, pookładali się sztachetami na koniec, to pies z kulawą by się tym nie zainteresował. No ale jak chlańsko urządził na scenie Opery Wrocławskiej, to chyba trudno się dziwić, że pojawiły się pytania...