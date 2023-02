Właśnie tak to działa. Jak jesteś mało zaradny życiowo i spolegliwy, jak ten samotny ojciec, którego ledwo stać na wynajem pokoju, to cię będą #!$%@?ć i nawet fundacja cię wywali z mieszkania łamiąc umowę. A jak jesteś chamem i cwaniakiem, to nic ci nie zrobią. Na zachodzie przynajmniej "państwo opiekuńcze" lepiej sobie radzi z pomocą poczciwym niedojdom, ale dojenie socjalu też jest tam o poziom wyżej.