Jaki sens ma budowa schronów? Jeśli na miasta spadną atomówki, to te strategiczne o mocach liczonych w megatonach. Teraz sobie wyobraźcie, że siedzicie stloczeni w takim bunkrze i cieszycie się, że przeżyliście. Co dalej? Kto wam pomoże? Sami dopiero co widzieliście, ilu ludzi przeżyło trzęsienie ziemi w Turcji i mimo wysiłków ratowników, do tysięcy nie udało sie dotrzeć. Tu NIKT nie będzie was ratował. Zdechniecie jak szczury w zasypanej norze, błagając o Pokaż całość