Pokaż całość

Zapomniałem o jeszcze jednym kto DEI wynalazł.I taka informacja jak by ktoś nie wiedział to ideą filozofii queer jest rozmontowanie społeczeństwa i doprowadzenie do upadku co spwoduje "koniec swiata" i społeczeństwo odrodzi się w nowej utopijnej formie. Dla tego to się nazywa Wielki Reset bo Komunisci zawsze chcą zaczynać od początku. Był wielki krok naprzód w chinach i Rok zero