<sarkazm>

I to rozumiem! To są prawdziwe problemy, którymi warto się zajmować w obecnych czasach. To jest właśnie potrzebne działanie polityka na państwowym garnuszku, który wyrabia dupogodziny, pierdząc w ławę sejmową za nasze - podatników pieniądze. "Otake Polskie walczyłem!"

</sarkazm>